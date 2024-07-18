Чи витримає енергетика України аномальну спеку і чи буде колапс взимку: прогноз The New York Times

Влітку 2024 року українці виживають в умовах дефіциту електроенергії, які виникли внаслідок масованих ракетних ударів ЗС РФ. Наразі вони пристосовуються до спеки, яка досягає +40 . Взимку все може бути складніше.

Про ситуацію з українською енергетикою пише видання The New York Times.

Україна втратила потужності енергогенерації після обстрілів ЗС РФ. Українці відчули дефіцит електроенергії, який особливо посилився влітку, коли температура повітря досягнула позначки в 40 градусів. Через спеку громадяни вмикають кондиціонери, а підприємства харчової промисловості — холодильне обладнання. Щоб урівноважити систему, НЕК "Укренерго" подекуди вимикає світло на 10 годин поспіль, йдеться у статті NYT.

Видання перелічило кілька способів, якими уряд України планує подолати дефіцит електроенергії, і оцінило їхню реалістичність:

уряд веде переговори з Європейським Союзом щодо закупівлі запчастин та імпорту електроенергії. Як з'ясувалось, для імпорту є обмеження в 1,7 ГВт — більше залучати ззовні не можна

ДТЕК пропонує профінансувати закупівлю обладнання на суму 176 млн дол, зокрема трансформаторів. Однак нове обладнання знову може бути знищено під час нових російських повітряних ударів

можна встановити сотні невеликих газових турбін. Цю ідею називають "гарною на папері", але визнають, що це допоможе вберегтись від нищівних атак ЗС РФ

ремонт блоків АЕС, який відбувається влітку. Коли вони стануть до роботи, то відключень буде менше

Нагадаємо, відключення світла можуть стати звичним явищем для українців. Про це написало західне видання The Economist. Зазначається, що це може статися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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