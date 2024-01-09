Чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого – відповідь експерта

Допомога від Заходу може затриматися до лютого. Втім, це незначно вплине на курс валют.

Про це в ефірі телемарафону сказав доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач.

"Ми отримуємо й перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було переведено до України. Є суттєві резерви Національного банку, які є рекордними на поточний момент. Відповідно достатньо ресурсу, щоб втримати курс долара", – підсумував фахівець.

Нагадаємо, курс валют в Україні в перший тиждень 2024 року не зазнав значних змін: долар продовжив дорожчати, хоча і мляво. Однак насторожувало те, що курс пішов угору перед вихідними, коли ділова активність зазвичай зменшується. Особливо активним був "чорний" ринок, де курс продажу швидко наблизився до 39,5 грн/долар.

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