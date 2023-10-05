Чи вплине на Україну відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті: у Зеленського відповіли

В ОП кажуть, що пертурбації в Палаті представників США - це є внутрішня справа країни.

На Україну не вплине відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті. Підтримка з боку міжнародних партнерів через це не повинна стати менше.

Про це в коментарі “Уніану” розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, пертурбації в Палаті представників США - це є внутрішня справа країни. США впевнено пройдуть цей етап своєї політики. В той час як двопартійна підтримка України збережеться.

"Білий дім у своїй заяві запевнив, що США будуть підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює Палату представників. Причин для того, щоб вважати протилежне, у нас немає", - сказав він.

Водночас незважаючи на те, що Конгрес США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду, але не включив в нього допомогу Україні, не повинно вплинути на роботу із Білим домом та конгресменами з боку нашої держави.

"Вона й не припиняється. Діють попередні домовленості. Кошти, які були до цього часу виділені Україні, продовжують надходити. Також продовжують виділятися нові пакети допомоги. Зараз є декілька інструментів, які продовжують працювати і в новому фінансовому році, незважаючи на те, що поки що не затверджено новий бюджет", - зауважив Ігор Жовква.

Жовква також уточнив, що й американська, й українська сторони були готові до можливості ухвалення вищезгаданого рішення Конгресу.

"Гіршим варіантом для нас був би шатдаун… Але цього вдалося уникнути. Це перш за все було потрібно американській стороні. Очевидно, що такий крок не зовсім задовольняє українську сторону. Але ми працюємо. Я впевнений, що ми побачимо відповідні суми у нових проектах закону щодо бюджету", - додав представник ОП.

Нагадаємо, що США та ЄС шукають можливість використати російські активи для відновлення України.

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