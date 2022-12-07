Чи вплине відключення світла на ціни на продукти: прогноз Мінагрополітики

Відключення світла в Україні вплинуть на ціни на продукти харчування - вони зростуть на декілька відсотків. Незначне подорожчання очікується, якщо триватиме така ж ситуація, як зараз.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими", - пояснив Висоцький.

Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого подорожчання не передбачається, підкреслив заступник міністра. Можливі незначні коригування цін, на кілька відсотків, але не більше.

Висоцький додав, що багато генераторів вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в Україні можуть зрости ціни на яйця та курятину через постійні відключення світла. Це пов'язано з тим, що відсутність електроенергії дестабілізує роботу птахопідприємств та призводить до збільшення собівартості виробництва.

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