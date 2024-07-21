Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго

В Міненергетики відповіли, чи вплине відмова від переходу на літній час на ситуацію з електропостачанням в Україні.

Відмова від переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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Він запевнив, що Міненерго не прогнозує збільшення споживання через скасування літнього часу.

"Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, енергосистема не постраждає від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною, це ніяким чином негативно не вплине", – переконує Микола Колісник.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада скасувала перехід на літній час. Таким чином цього року українці в останню неділю жовтня ще переведуть стрілки годинника на зимовий час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде.

Українці поставилися до цієї ідеї переважно негативно. Так, журналіст Сергій Сидоренко вказав на недоліки такого рішення.

В Академії наук вищої школи закликали президента Зеленського накласти вето на закон про скасування літнього часу.

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Переведення годинника скасували! Чому відмовилися?

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