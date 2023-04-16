Чи вплине витік секретних документів Пентагону на перебіг війни Росії проти України — Данілов

Ситуація дійсно неприємна. І перш за все, для США.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи вплине витік секретних документів Пентагону на перебіг війни Росії проти України.

Про це йшлося у коментарі журналісту ТСН Олександру Цаплієнку.

"Документи є різні. Є частина, що може бути чутливою з тих чи інших питань. Є документи, які зараз можуть з'являтися в Мережі, що не мають відношення до цього процесу. Але є країни, що зацікавлені, я маю на увазі РФ. Вона може кидати документи під виглядом цього витоку. Ми маємо це брати до уваги", — зазначив Данілов.

Він також наголосив, що в України є країни-партнери і союзники, міцні відносини з якими мають такими і залишатися.

"Ми розуміємо наші відносини. Вони є міцними. Такими і мають залишатися. Для нас це конче необхідно. Єдність демократичного світу проти цієї "холери" 21 сторіччя має бути єдиною, системною. Наші служби, які спілкуються з іншими, наші військові, які спілкуються, знайдуть вихід з цієї ситуації. Ситуація дійсно неприємна. І перш за все, для США", — додав Данілов.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов також зазначив: саме Україна ухвалює рішення щодо контрнаступу ЗСУ.

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