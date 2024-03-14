Рейд добровольців до РФ: Синєгубов сказав, чи вплинуло це на ситуацію в Харківській області

Днями російські добровольці здійснили рейд у Бєлгородській області. Проте наразі стягування ворожих підрозділів до кордону РФ із Харківщиною з півночі не спостерігається.

Про це сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Об'єктив".

"Щодо можливої концентрації військ на півночі нашої території на Білгородському напрямку, то ми такої концентрації поки не спостерігаємо, навіть у зв'язку з активністю їхніх внутрішніх історій", – каже начальник ОВА.

Він додав, що коментувати поразку якихось об'єктів на території РФ не може, а характер та інтенсивність штурмових дій противника на Куп'янсько-Лиманському напрямі не змінилися.

"Днями було фактично повне затишшя, далі вони зараз знову поновилися. Ми це пов'язуємо з тим, що там проходять ротацію та відновлення підрозділу окупантів, які просто втрачають внаслідок ефективної роботи наших Збройних Сил свою боєздатність", – резюмував Синєгубов.

Раніше зазначалося, що в майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, внаслідок яких регіони отримають свободу. Можливо, не всі зразу, але по частинах – так точно.

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