Чи впливає на роботу дронів погода та скільки ЗСУ використовують безпілотників за добу: пояснив військовий

Для українських військових це буде перша зима, коли будуть застосовуватися одночасно FPV-дрони-камікадзе, нічні безпілотники та інші види дронів.

Українські військові незабаром розпочнуть використання на фронті низки різних типів дронів, які раніше масово не застосовувалися.

Про це розповів командир підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула", пише Defense Express.

За його словами, для українських військових це буде перша зима, коли будуть застосовуватися одночасно FPV-дрони-камікадзе, нічні безпілотники та інші види дронів. Проте на використання такого типу озброєння вливає погода, зокрема штормовий вітер.

“Починаються перші з цим проблеми. Через такі фактично штормові вітри, які були майже весь минулий тиждень, працювати FPV-дронами було напрочуд складно. Але ми потроху адаптуємося. Дещо треба буде змінити, переналаштувати, але якось це буде працювати”, — розповів Волохов.

Він також наголосив, що більшу частину FPV-дронів військові закупають самостійно, водночас держава поставляє на фронт значну меншу кількість. Середня кількість на місяць для бригади - тисяча одиниць без урахування резерву та стратегічних запасів.

Водночас за умови забезпечення підрозділів достатньою кількістю FPV-дронів один розрахунок за один день чи одну операцію може випустити по противнику 15 FPV-дронів.

Нагадаємо, що хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці РФ.

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