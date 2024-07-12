Чи впливає оновлення даних через "Резерв+" на прискорене отримання повістки: що кажуть в Міноборони

Через мобільний додаток "Резерв+" оновили свої персональні дані уже 2,7 мільйона українців. Ніхто з цих громадян досі не отримав пуш із повісткою.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", - наголосила вона.

За словами заступниці міністра оборони, приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

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"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", - зазначила Черногоронко.

Вона також наголосила на зручності оновлення даних через мобільний застосунок, який дозволяє не стояти в довгих чергах і "не прокидатися о 5 ранку".

"Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані", - наголосила представниця Міноборони.

Катерина Черногоренко закликала українців не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим.

"Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", - написала вона.

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Нагадаємо, після успішного оновлення даних через "Резерв+" не потрібно відвідувати ТЦК та СП, оскільки цього достатньо для виконання вимог чинного законодавства.

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