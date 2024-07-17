Чи впливає війна в Україні на глобальний клімат: в "Укргідрометцентрі" дали чітку відповідь

Війна в Україні може мати локальний вплив на світовий клімат.

Війна в Україні, яку розв'язала РФ проти нашої держави, може вплинути на клімат. Проте не глобально, але певний негативний внесок все одно матиме місце.

Про це повідомила речниця “Укргідрометцентру” Наталія Птуха.

За її словами, війна в Україні може мати локальний вплив на світовий клімат. Проте глобальної проблеми це не спричинить, але додатковим фактором на погодні умови стане. Станом на зараз цей вплив оцінюється на надто високо.

В Українському інституті гідрометеорології є дослідження в напрямку впливу бойових дій на певні погодні чинники.

“Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси, і локальні прояви настільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити й казати, що це одна з причин – ні", – наголосила Наталія Птуха.

Нагадаємо, що щороку планета стає спекотнішою - Укргідрометцентр зробив невтішний прогноз.

Новини ТСН онлайн 14:00 17 липня. Україну накриють грози, авто Путіна і Безугла без “Слуг народу”

Читайте також: