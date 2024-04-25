Чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном: пояснення від Міноборони

У відомстві вказали, що військкомати за кордоном не працюватимуть.

Українські ТЦК та СП не працюватимуть за кордоном, і вручення повісток чоловікам за межами держави має нереальний вигляд.

Про це речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив у ефірі "Радіо Свобода".

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – ред.) виглядає доволі нереальним", – висловився речник оборонного відомства.

Як оновити свої військово-облікові дані за кордоном

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Він також нагадав, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки призовного віку і в Україні, і за кордоном протягом 60 днів зможуть оновити свої військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Лазуткін також відповів на уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам не потрібно повертатися до України, щоб оновити дані:

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити дані – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

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Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Він зазначив, що зараз електронний кабінет перебуває на етапі активної розробки, і робиться все можливе, аби він запрацював у червні.

"Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", – повідомив речник Міноборони.

Він також поінформував, що в електронному кабінеті не передбачене проходження військово-лікарської комісії. Йдеться про оновлення передусім військово-облікових даних – зміни місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.

Нагадаємо, після припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку в МЗС повідомили, що доступ до послуг буде відновлено, якщо після набуття чинності закону про мобілізацію чоловіки протягом 60 днів поновлять свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті.

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