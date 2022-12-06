Чи вручають зараз повістки на блокпостах: пояснення від голови МВС

Монастирський запевняє, що в Україні є достатня кількість добровольців, які самі приходять до пунктів комплектування (колишніх військкоматів).

В Україні наразі немає потреби вручати військовозобов’язаним особам повістки на блокпостах, адже є достатня кількість добровольців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У нас велика кількість добровольців, які приходять до пунктів комплектування, аби бути мобілізованими до ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись із нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість відбирати найкращих. Тому зараз немає потреби призивати когось на блокпостах", – сказав очільник МВС.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада 16 листопада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

У ЗСУ пояснили, що можуть посилювати мобілізацію в разі загострення ситуації на фронті. Проте зараз є тенденція до зменшення категорій, які підлягають мобілізації, а не збільшення.

Військком розповів, яке покарання чекає на ухилянтів-переселенців, які втекли на захід країни і ховаються від мобілізації. А Командування Сухопутних військ пояснило, які категорії українців найчастіше призивають на службу.

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