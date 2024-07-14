Чи всі, хто оновили свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня: у Міноборони дали чітку відповідь

За даними Міноборони, станом на сьогодні оновили свої дані близько 3 млн українців.
У Міноборони України запевнили, що не всі військовозобов'язані, хто оновив свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня.
Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марко Андрусяк під час брифінгу у неділю, 14 липня.
За його словами, станом на сьогодні оновили свої дані близько 3 млн українців.
"На сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, оновили дані близько 3 млн громадян України. Потреби Збройних сил для призову під час мобілізації значно менші, тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоби держава бачила всіх на військовому обліку", - зазначив він.
Нагадаємо, ми розповідали про мобілізацію після 16 липня: що треба знати про оновлення даних, вручення повісток, відстрочки і штрафи.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Неоновлення військових даних: строки та штрафи
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