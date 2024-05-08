Хто зі студентів не отримає відстрочку від мобілізації: пояснення юристки

Відстрочка передбачена у разі здобуття вищого рівня освіти, ніж здобутий раніше, відповідно до визначеної шкали.

Згідно з ухваленим Верховною Радою новим мобілізаційним законом, який набуде чинності 18 травня, право на відстрочку матимуть не всі українські студенти. Обов’язковою умовою буде здобуття вищого рівня освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту".

Про це повідомила юристка ГО “Юридична сотня” Ольга Марко в коментарі УНН.

Вона роз’яснила, що не підлягають мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Але водночас обов’язково повинно йтися про здобуття вищого рівня освіти, ніж здобутий раніше, відповідно до визначеної шкали:

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

“Наприклад, особа раніше навчалась лише на бакалаврському рівні (перший рівень вищої освіти), а зараз на магістерському (другий рівень) — тоді право на відстрочку зберігається. А от у ситуації, коли особа раніше здобула ступінь бакалавра, а зараз знову навчається на цьому ж рівні, але вже за іншою спеціальністю — в такому разі право на відстрочку втрачається. Водночас вік особи значення не має”, — наголосила Ольга Марко.

Юристка зазначила, що закон передбачає таке застереження: якщо особа втратила право на відстрочку за цією підставою, то за нею зберігається це право до завершення поточного навчального року. Тобто цей навчальний рік такі студенти зможуть закінчити.

Окрім того, Ольга Марко наголосила, що у період, поки людина знову не набула статусу здобувача освіти, її можуть мобілізувати, але не під час канікул.

“У період канікул за студентами зберігається їхній статус. Тобто, якщо особа переходить з 2-го курсу на 3-й, наприклад, влітку право на відстрочку зберігається. Інша річ, коли вже один рівень освіти завершено і особа перебуває в процесі вступної кампанії. Щодо таких ситуацій застережень не передбачено, тому у період, поки особа знову не набула статусу здобувача освіти, її зможуть мобілізувати”, — пояснила юристка.

Вона також повідомила, що ТЦК та СП надають відстрочки на 6 місяців, після спливу яких необхідно з’явитись та актуалізувати дані. Таким чином ТЦК та СП перевіряють, чи не змінились обставини за цей час і чи дійсно особа надалі має право на відстрочку.

Нагадаємо, у середу, 8 травня, Верховна Рада подовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

Читайте також: