Чи встигнуть відновити енергооб’єкти до початку опалювального сезону – прогноз експерта

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко проаналізував перспективи відновлення енергетики до початку опалювального сезону. За його словами, імпорт електроенергії дещо зменшить проблеми, але основні труднощі з дефіцитом залишатимуться.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Збільшити імпорт електроенергії технічно можливо. Сподіваюсь, що це буде зроблено. Дійсно, імпорт нам серйозно допомагає. Якби не було імпорту, ситуація була б набагато гіршою. Тому імпорт – це одна з опцій, яка може допомогти. Але ключові проблеми він не вирішить", - пояснив Омельченко.

Експерт, зокрема наголосив, що до початку опалювального сезону відремонтувати зруйновані 9 ГВт за останні 3,5 місяці практично неможливо. Максимум, що можна відновити – це 2 ГВт теплової генерації та 1 ГВт гідрогенерації.

Нагадаємо, експерт попередив, що через відключення світла квартири вище 9 поверху можуть залишитись без опалення.

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