Чи встигнуть відновити енергооб’єкти до початку опалювального сезону – прогноз експерта

Експерт проаналізував перспективи відновлення енергетики до початку опалювального сезону.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко проаналізував перспективи відновлення енергетики до початку опалювального сезону. За його словами, імпорт електроенергії дещо зменшить проблеми, але основні труднощі з дефіцитом залишатимуться.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Збільшити імпорт електроенергії технічно можливо. Сподіваюсь, що це буде зроблено. Дійсно, імпорт нам серйозно допомагає. Якби не було імпорту, ситуація була б набагато гіршою. Тому імпорт – це одна з опцій, яка може допомогти. Але ключові проблеми він не вирішить", - пояснив Омельченко.
Експерт, зокрема наголосив, що до початку опалювального сезону відремонтувати зруйновані 9 ГВт за останні 3,5 місяці практично неможливо. Максимум, що можна відновити – це 2 ГВт теплової генерації та 1 ГВт гідрогенерації.
Нагадаємо, експерт попередив, що через відключення світла квартири вище 9 поверху можуть залишитись без опалення.
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