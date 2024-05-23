Чи вважається гріхом відмова стати хрещеним для дитини – в ПЦУ пояснили

В ПЦУ наголосили, що рішення стати хрещеним батьком чи матір’ю має бути не даниною ввічливості чи обов’язку, а зваженим та усвідомленим особистим вибором і рішенням.

Відмова бути хрещеними дитини не вважається гріхом, як вважають багато українців.

Про це повідомили в пресслужбі Православної церкви України (ПЦУ).

"Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, бо це начебто є "відхрещуванням від Господа". Але це не так, і жодного стосунку це твердження до настанов православної церкви не має", – йдеться в повідомленні.

Священники пояснили, що людина може відмовитися стати хрещеним батьком чи матір'ю, якщо відчуває, що не зможете допомогти рідним батькам у релігійному та духовному вихованні дитини.

"Вибір ставати чи не ставати хрещеним, має бути лише вашим особистим, добровільним та усвідомленим рішенням", – зазначили в ПЦУ.

Хто може стати хрещеними батьками дитини

"Хрещеними батьками можуть бути повнолітні православні християни, які свідомо беруть на себе відповідні обов’язки. Церковних заборон для "перехресного" кумівства (тобто, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину) немає", – пояснюють в ПЦУ.

За традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб між собою, з рідними батьками охрещеної дитини та зі своєю духовною дитиною.