Чи вважається врученою повістка, вкинута в поштову скриньку: нардеп дав відповідь

В Україні триває загальна мобілізація, в під час якої військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу. Українці почали повідомляти, що знаходять запрошення до військкоматів у поштових скриньках.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "Обозреватель" пояснив, наскільки такий метод є законним.

"Є вимога оновити свої персональні дані в ТЦК. Якщо ця вимога не виконана, вона буде надіслана у поштову скриньку і це буде вважатися належним інформуванням особи. Тому що ми в цьому законі передбачили, що протягом 60 днів кожен громадянин України віком від 18 до 60 років зобов'язаний актуалізувати свої персональні дані військово-облікові в ТЦК СП. Тому, по суті, повідомлення в цьому аспекті точно не буде якимось чином порушувати права людини чи людина зможе оскаржити, якщо вона несвоєчасно прибула. Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, – під розпис про вручення. Тому ніяких негативних наслідків, якщо повістка кинута в ящик, не буде, це не вважається належним отриманням повістки", - сказав він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.

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