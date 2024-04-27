Чи є альтернатива ТЦК після отримання повістки: в Міноборони пояснили

У Міноборони назвали альтернативу ТЦК, куди можуть звертатися чоловіки, які отримали повістку.

Військовозобов'язані громадяни, які отримали повістку, можуть прийти не до ТЦК, а до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Про це розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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"Навіть якщо в тебе є повістка – це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр – Ред.). В тебе є можливість прийти та себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе, – каже Бежевець.

Він пояснив, що йдеться саме про повістку для уточнення облікових даних. Це не стосується військовозобов'язаних, які вже пройшли ВЛК та готуються до розподілу у військову частину.

"По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, – навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", – сказав уповноважений з питань рекрутингу.

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