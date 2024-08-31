Чи є альтернативи перемозі України у війні: пані прем'єр Данії дала чітку відповідь

Метте Фредеріксен наголосила, що Україна повинна виграти війну, на її думку, це неминучий розвиток.

Альтернативи перемоги України у війні з Росією немає. Виграш РФ буде не лише програшем України, але поразкою Заходу.

Про це повідомила пані прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі 31 серпня, передає "РБК-Україна".

Фредеріксен наголосила, що Україна повинна виграти війну. На її думку, це "неминучий розвиток".

Також читайте Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

"Немає альтернативи виграшу України у війні. Тому що якщо виграє Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", – сказала прем'єрка.

Фредеріксен заявила, що в Європі сформувалася практично одностайна думка щодо підтримки Україні.

"Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.

Допомога Україні

Варто зазначити, що Данія від початку повномасштабного вторгнення російських військ підтримує Україну. Нещодавно уряд Данії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів).

До слова, разом з Нідерландами Данія очолила авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16.

Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum наголосила, що данські F-16 "вже працюють" в Україні. Також Данія дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по Росії.

Данія готує пакет допомоги на 116 мільйонів доларів

Читайте також: