Чи є черги на західних кордонах України і яка ситуація на КПП: прикордонники розповіли

Чи є черги на західних кордонах України і яка ситуація на КПП: прикордонники розповіли

Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним, кажуть у ДПСУ.

З України минулої доби виїхали 34 тисячі осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта прослідували до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Наразі на усіх напрямках черги пішоходів і транспортних засобів станом на ранок 8 квітня майже відсутні.

Загалом за добу 7 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним.

Водночас до України за минулу добу прибули майже 25 тисяч осіб, понад 22 тисячі з яких – українці. Крім того, оформлено близько 550 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що усіх чоловіків, які залишили Україну без відповідного дозволу під час оголошеного воєнного стану, будуть затримувати для пояснень на зворотньому шляху.