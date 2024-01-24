Чи є електронний кабінет військовозобов'язаного альтернативою електронній повістці: відповідь нардепа

Електронний кабінет має бути верифікований через електронний підпис або через інші електронні можливості. Щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, на сьогодні те, що запропонувало Міністерство оборони – це верифікація, актуалізація своїх облікових даних. По-перше, цей законопроєкт говорить про те, що всі після його прийняття мають поновити свої дані протягом певного проміжку часу. Найімовірніше, йдеться про 6 місяців.

"Тобто це означає, що кожен військовозобов'язаний має актуалізувати свої дані. Прописка, де він там працює, тобто основні дані, які є. Задля того, щоб не ходити кожного разу до військкомату, пропонується зробити такий електронний кабінет військовозобов'язаного. Але електронний кабінет, який буде верифікований, що це саме ця людина, тобто через електронний підпис або через інші електронні можливості. Щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною", – пояснив нардеп.

При цьому він підкреслив, що поки нової редакції законопроєкту в стінах парламенту немає.

Раніше йшлося про те, що Кабінет міністрів України офіційно не реєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. При цьому джерела стверджують, що документ минулого тижня передали в парламент на попереднє обговорення. Зазначається, що тривають дискусії.

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