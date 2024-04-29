Чи є гріхом тікати від військового обов’язку і бути ухилянтом: в ПЦУ розповіли

Митрополит Драбинко неочікувано заявив, що іноді ухилянтів можна зрозуміти.

Обов'язком кожного громадянина України є захист своєї родини та рідної землі. Проте поки що остаточної відповіді, чи є ухилянство від військової служби гріхом, поки що немає

Про це заявив митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Телеграфу".

На думку ієрарха, відповідь на це питання має дати богословсько-етична комісія.

"Вона [комісія] має дати однозначну відповідь. Хоча на це запитання однозначної відповіді, гадаю, нема. Ми живемо в нашій державі, ми повинні її захищати, але й держава має захищати наші конституційні права, обов'язки і інтереси. На жаль, ми маємо Україну як рідну матір, маємо територію, яку ми любимо, але держава як інституція дуже часто не виконує своїх конституційних обов'язків перед громадянами", – зазначив митрополит Олександр.

Драбинко неочікувано заявив, що іноді через цю призму ухилянтів можна зрозуміти. Водночас, він наголосив, що обов'язком кожного громадянина України є захист як своєї родини, так і своєї рідної землі.

Митрополит відверто зауважив, що інколи державу як інституцію використовують у власних інтересах політичні клани або олігархічні персоналії, які самі не йдуть на фронт.

"Тому захищати державу як територію і як матір-Україну необхідно, але як інституцію і чиїсь особисті інтереси, які самі не хочуть їх захищати, а посилають туди інших – це питання дуже складне", – підсумував Драбинко.

Раніше митрополит ПЦУ пояснив, чи є гріхом бажати смерті окупантам.

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