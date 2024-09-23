Чи є наразі ризик для ЗСУ втратити Вугледар: думка військового експерта

Через Водяне і Пречистівку ворог хоче замкнути кільце навколо Вугледару.

Існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром. Українські захисники міста можуть опинитися в оточенні.

Про це сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

"Насправді така проблема має місце бути. Причому не все пов’язано виключно з тим, що ворог має переважаючі сили та засоби. Даються в знаки і деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати", – зауважив Селезньов.

Ситуація зараз там є дуже динамічною

Він констатував, що з огляду на заяви військових з Вугледарського напрямку, в тому числі офіцерського складу, складається абсолютно чітка картина. На жаль, вона не райдужна.

"Варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато. Чи втримаємо ми під контроль над Вугдледаром - маю серйозний сумнів. Настільки масштабні флангові удари з боку російської армії, що, здається, ще трохи і наші захисники у Вугледарі можуть опинитися в оточенні", – визнає експерт.

Щоб цього не сталося, ми побачимо маневр на оборону. Можливо, каже Селезньов, станеться якесь диво.

"Але я в дива не вірю. Я вірю, що офіцери відповідного напрямку, які діють в районі Вугледару, будуть ухвалювати раціональні рішення. Ключове – не території, а збереження життя наших військових", – резюмував експерт.

Нагадаємо, ворог намагається здійснити оточення міста Вугледар. Росіяни почали прориватися поблизу міста.

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