Чи є підставою для перетину кордону документ, що підтверджує зняття особи з військового обліку: у Верховному Суді пояснили

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку як документ засвідчує виключно питання військового обліку особи.

Документ, який підтверджує зняття особи з військового обліку, не є підставою для перетину кордону.

Про це повідомили у Верховному Суді, передає "Судово-юридична газета".

"Факт зняття з військового обліку на підставі пп. 6 п. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" ("були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину") не є підставою (у передбачених законом випадках) для виїзду за кордон у період введення на території України воєнного стану. Документами, які посвідчують факт зняття особи з військового обліку, є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов`язаного з відповідною відміткою", – йдеться у постанові Касаційного адміністративного суду.

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Водночас наголошується, що військовий квиток з відміткою про зняття з обліку як документ засвідчує виключно питання військового обліку особи і сам по собі він не є достатнім підтверджувальним документом для перетину державного кордону особою в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, відтепер визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку. Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах.

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