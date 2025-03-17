Чи є порушення ТЦК під час мобілізації підставою для звільнення зі служби: остаточне рішення Верховного Суду

Як виявилося, примусова мобілізація не є причиною до звільнення мобілізованого з військової служби.

Верховний Суд встановив, що якщо військовозобов'язаного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати – навіть якщо мобілізація відбулася з порушеннями з боку ТЦК.

Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у постанові від 5 лютого 2025 року по справі 160/2592/23 за позовом військовослужбовця.

Позивач заявляв про недотримання порядку проведення його призову на військову службу у зв'язку з непроходженням медичного огляду.

Суд першої інстанції і апеляційний суд визнали протиправними дії районного ТЦК і зобов’язали військову частину звільнити його з військової служби.

Однак Верховний Суд скасував ці рішення. Своє рішення ВС аргументував тим,що коли військовозобов'язаного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати – хіба що якщо у чоловіка є законні підстави для відстрочки. У суді зазначили, що факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призову не є свідченням непридатності до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби.

"Процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", – йдеться у рішенні.

Раніше юристи пояснили, що чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи.

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