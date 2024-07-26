Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: відповідь Міноборони

У відомстві наразі не бачать такої потреби, але все залежить від ситуації на фронті.

В Україні наразі темпи мобілізації зросли, порівняно з тими, які були наприкінці зими або на початку весни.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, пише "Новое время".

"Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож станом на зараз гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", - сказав він.

Від якого віку відбувається мобілізація в Україні

18 травня 2024 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ передбачає багато змін, зокрема й зниження призовного віку. 2024 року в Україні призовний вік знизився від 27 до 25 років.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Читайте також: