Чи є ризик окупації Харкова та загроза вторгнення з Білорусі: відповідь Зеленського

Щодо оборонних рубежів та нашого війська, сьогодні Харків не перебуває у небезпеці. Місто є захищеним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що про небо, звісно, не йдеться, бо протиповітряна оборона і щит для захисту харків'ян – окрема тема.

"Те, що це (Харків – ред.) бажана ціль – росіяни це не приховують. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Що стосується білоруського напрямку: те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі також повинні знати – так, тут є рубежі", – наголосив лідер.

Головнокомандувач наголосив: так, тут будуть 3 потужні лінії оборони. І тут є військо.

"Вони мають знати, що буде опір. Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні планів, загроз і потужностей", – резюмував він.

Раніше Зеленський розповів про будівництво трьох ліній оборони.

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