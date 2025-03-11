Чи є російські військові на території Сумської області: що каже місцева влада

Окупанти не контролюють населені пункти в регіоні.
Війська Російської Федерації не закріпилися в Сумській області. Українські війці знищують усі ворожі групи.
Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
Очільник ОВА наголосив, що окупаційні війська не контролюють жоден населений пункт на Сумщині. За його словами, поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути з території Курської області, оперативно знищуються українськими силами.
"Цей населений пункт (Новеньке - Ред.) зараз в інформаційному просторі. Я кажу, що на цей час у Сумській області в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає", - наголосив Артюх.
Він також уточнив, що у Новенькому цивільного населення вже немає.
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