Чи є російські військові на території Сумської області: що каже місцева влада

Окупанти не контролюють населені пункти в регіоні.

Війська Російської Федерації не закріпилися в Сумській області. Українські війці знищують усі ворожі групи.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Очільник ОВА наголосив, що окупаційні війська не контролюють жоден населений пункт на Сумщині. За його словами, поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути з території Курської області, оперативно знищуються українськими силами.

"Цей населений пункт (Новеньке - Ред.) зараз в інформаційному просторі. Я кажу, що на цей час у Сумській області в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає", - наголосив Артюх.

Він також уточнив, що у Новенькому цивільного населення вже немає.

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