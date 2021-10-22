Чи є шанс на повернення до нормального життя: Ляшко розповів, що чекає нас у майбутньому

Чи є шанс на повернення до нормального життя: Ляшко розповів, що чекає нас у майбутньому

Ляшко попередив, що коронавірус може нікуди не зникнути.

Коронавірус може не зникнути ніколи, але з ним можна навчитись жити. Є імовірність, що COVID-19 стане ендемічною хворобою.

Про це заявив під час виступу в Раді міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - заявив Ляшко.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що в Україні пік захворюваності на COVID-19 може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що карантину в Україні може не бути навесні наступного року, але за умови, що більшість громадян вакцинуються від коронавірусу до Нового року.

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