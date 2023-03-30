Чи є шанс завершити війну дипломатичним шляхом: відповідь Кулеби

Дії Росії свідчать про те, що вона не збирається завершувати війну проти України дипломатичним шляхом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вирішити війну за допомогою дипломатії буде можливо лише тоді, коли Росія зазнає поразки на полі бою.

Про це він сказав під час дискусії, організованої Chatham House.

"Кожна війна завершується дипломатією. Тобто підписується на папері питання, яким чином ви досягнете завершення війни. Сьогодні моя робота як глави МЗС, яким чином поставити більше зброї в Україну, щоб зробити армію сильнішою і сьогодні всі сфокусовані на цій ідеї", - сказав Кулеба.

За його словами, сьогодні Міністерство закордонних справ працює над посиленням української армії, аби якнайшвидше наблизити війну до моменту переговорів. Водночас шлях до досягнення миру був сформульований під час виступу президента України Володимира Зеленського на G20.

"Але те, що робить Росія, говорить само за себе. Вони не хочуть вирішувати шляхом дипломатії, вони хочуть це вирішувати на полі бою", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна - китайського голови - до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

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