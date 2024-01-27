Чи є шанси в Росії відновити великий наступ на сході: думка експерта

У росіян немає можливості відновити серйозний наступ на сході. Можливі лише певні тактичні успіхи.

Про це в ефірі телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.

"По-перше, наші війська насичені зараз насичені дронами, дуже активно будують лінії укріплення і мінують лінії. Тобто прорвати цю лінію оборони буде дуже складно росіянам", – пояснив він.

Звісно, каже він, можливі якісь там тактичні успіхи. Йдеться про просування на 200, на 300 метрів, а потім відійти. Це відбувається постійно майже на всіх ділянках фронту.

"Але широкий прорив для того, щоби пройти на якісь там десятки кілометрів – російська армія зараз таких ресурсів немає", – підсумував Нарожний.

Радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікації у західних ЗМІ, що нібито РФ готує новий масштабний наступ на всю територію України.

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