Чи є у Путіна технічна можливість завдати ядерного удару по Україні: експерт розповів

Наразі ніхто не знає, в якому стані перебуває російська ядерна зброя і чи може Москва завдавати нею ударів.

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Про це в етері КИЇВ24 розповів директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов.

На запитання про те, чи є у Росії можливість завдати ядерного удару, він відповів, що за різними оцінками, придатність російської ядерної зброї закінчилася десь в 14-15-му роках.

"На додаток ядерні боєголовки треба оновлювати кожні 20, максимум 30 років, залежить від того, чи це плутоній і так далі. Тобто насправді зараз ніхто не знає, в якому стані перебуває ядерна зброя Росії та засоби доставлення", – заявив Леонов.

Він додав, що за підрахунками, у росіян повинно бути близько 10 тисяч боєголовок, але їх необхідно доправити до США та інших країн.

"Петріоти" показали, що вони збивають дуже добре і балістику. Ще один момент – російські Ту, які запускають крилаті ракети, їх зараз залишилося обмаль. Це не біля сотні, які були в Радянського Союзу, а буквально два десятки, які злітають і б’ють по Україні", – заявив експерт.

Він додав, що наразі ніхто не знає, що у диктатора Путіна в голові, але він має набагато менше технічних можливостей для використання ядерної зброї, ніж було у СРСР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи зможе "ядерна ППО" США в Європі врятувати Україну від ймовірного удару РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек ООН заявив про ризик ядерної війни.

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