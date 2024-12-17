Чи є у ЗСУ можливості втримати Курахове: думка полковника СБУ

У Росії є сили та резерви, але вони небезмежні.

Російські окупанти зараз намагаються обійти Курахове. Проте можливості втримати місто у ЗСУ є.

Про це сказав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо"

Ситуація складна

Як зазначив Костенко, треба сподіватися, що наше командування вдало використає маневри та вогневу міць і утримає ці позиції.

"Ідеально було б розбити ці кліщі. На доповіді, що відбулася понад два тижні тому, начальник Генерального штабу позитивно оцінював цей напрямок. У них є свої задуми, тому будемо сподіватися, що все у них вийде", ‒ підкреслив нардеп.

Полковник СБУ також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, бо не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

"Росіяни намагаються просуватися там, де можуть досягти успіху. Сказати напевно, чи зможуть вони щось захопити, чи ні, складно ‒ це війна", ‒ резюмував Роман Костенко.

Раніше військовий журналіст розкритикував зведення Генштабу ЗСУ щодо Курахового. Він вважає, що ці дані неправдиві.

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