Чи є відсутність кількох пальців приводом для відстрочки чи непридатності для мобілізації: адвокатка дала відповідь

Якщо військовозобов’язаний не може виконувати певні функції через ампутацію, то може набути статусу "обмежено придатний у воєнний час", зазначила Марина Бекало.

Військовозобов’язаним українцям до 16 липня необхідно оновити дані у ТЦК, у рамках нового закону про мобілізацію. Деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони мають певні проблеми зі здоров’ям.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи можуть розраховувати на відстрочку чоловіки, які мають ампутовані пальці на руках чи ногах, пише портал b2bconsult.

Адвокатка нагадала, що існує Розклад хвороб, ст. 62 якого звучить як "набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72". Усі порушення поділяються на чотири типи: зі значними порушеннями функцій, з помірними порушеннями функцій, із незначними порушеннями функцій та без порушень функцій.

Відсутність кількох пальців або фаланг пальців, відсутність кисті та інші види ампутації чи дефектів характеризується як "незначне порушення функцій" або "помірне порушення функцій. Але, за словами адвокатки, в обох випадках необхідний огляд лікаря та індивідуальне визначення ступеня придатності до військової служби. Якщо військовозобов’язаний не може виконувати певні функції через ампутацію, то може набути статусу "обмежено придатний у воєнний час". А це не виключає можливості мобілізації.

"Але з практики скажу, навіть з обмеженою придатністю, людина якщо має деформацію кисті (або стопи), військкомати не поспішають мобілізувати таку особу, даруйте, але це потім "головний біль" для самої армії, ну і для самої людини само собою", – додала Марина Бекало.

Водночас у проєкті "Ісландія" у рубриці "10 тупих питань до ВЛК" лікар із військово-лікарської комісії Микола Анатолійович розповів, чи можуть звільнити такого чоловіка від служби.

"Відсутність, скажімо, вказівного пальця приводом для непридатності не є. Як не є приводом для звільнення зі служби і відсутність чотирьох пальців на одній руці", – сказав він.

Нагадамо, адвокатка Катерина Аніщенко пояснила алгоритм, як діятиме процедура зі штрафами за неоновлення даних у ТЦК від 17 липня.

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