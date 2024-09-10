Чи є загроза для водопостачання столиці: роз'яснення "Київводоканалу"

Скидання відходів з цукрового заводу в Курській області РФ призвело до забруднення річок Сейм і Десна, що спричинило масовий мор риби та побоювання щодо перебоїв водопостачання у Києві. У зв'язку з широким розповсюдженням некоректної інформації та на запит суспільства "Київводоканал" надав роз'яснення ТСН.ua щодо погіршення якості води в Десні та того, як це може вплинути на водопостачання Києва.

"Зазначаємо, що ситуація є контрольованою. Якість води, яка подається до домівок киян, відповідає всім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає. Водночас Київводоканал готовий до можливих викликів і завчасно вживає всіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання", – заявили у "Київводоканалі".

Також зазначається, що лабораторія "Київводоканалу" регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції. Крім того, фахівці служби виїжджають для відбору проб у контрольних точках у селах Пухівка та Липки Чернігівської області, щоб оперативно відстежувати ситуацію.

"В разі погіршення показників якості води у Десні буде впроваджена технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, яке ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована в майбутніх надзвичайних випадках", – пояснили фахівці.

У "Київводоканалі" також повідомили, що була посилена взаємодія з партнерами та донорами для забезпечення служби необхідними реагентами, що є критично важливим для очищення води. Зокрема, підписаний меморандум з ЮНІСЕФ щодо постачання 120 тонн пилоподібного активованого вугілля для впровадження технології посиленого очищення.

Також у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води. Таким чином, підвищена ефективність захисту води від забруднень.

На підприємстві створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції в разі забруднення річки Десна. Фахівці передбачатимуть можливі виклики, пророблятимуть усі сценарії розвитку подій та готуватимуться до них.

"Разом з міською владою, Міндовкілля та Держводагенством ми тримаємо ситуацію під контролем і маємо чіткий план реагування в разі надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть водопостачанню столиці", – наголосили в "Київводоканалі".

Нагадаємо, масштабне забруднення води в річці Сейм з боку РФ спричинило неабияку тривогу серед киян. Головний санітарний лікар Києва розповів, що відомо на цей момент і чи варто запасатися питною водою.

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