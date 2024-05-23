Чи є загроза наступу Росії на Харків та Суми: відповідь розвідки

ГУР добре відомо про ситуацію на прикордонні.

Ситуація на прикордонні, зокрема у Харківській області, не є наступом армії агресорки Росії на Харків. Плани ворога щодо міста Суми також відомі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час телемарафону.

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію. Те, що відбувається, - це не наступ на Харків", - заявив представник розвідки.

За його словами, українським військовим відомі плани росіян щодо Сумської області, а також ресурси загарбників.

"Суми? Якщо будуть підстави для занепокоєння, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома, і план, і ресурси ворога - також", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінив наступ росіян на Сумську область. Він наголосив, що наразі російська окупаційна армії немає достатнього ресурсу, щоб "піти колонами" на Суми.

Тим часом аналітик німецького Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ зупинили наступ армії Росії на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США.

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