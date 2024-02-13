Чи оточили окупанти Авдіївку: пояснив військовий аналітик

Оперативне оточення – це становище підрозділів, коли вони ізольовані від основної групи військ.

Наразі оперативного оточення Авдіївки немає. Повідомлення, які розповсюджують в Мережі на цю тему, “підіграють” російській пропаганді.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Оперативного оточення в Авдіївці – немає. Оперативне оточення – це становище підрозділів, коли вони ізольовані від основної групи військ, внаслідок чого неспроможні отримувати постачання, або забезпечити вихід із зони ізоляції, але має свободу маневру. Вчіть матчасть, дятли, не розносьте паніку та російські наративи. Дайте хлопцям можливість спокійно працювати без соплів на керамічному унітазі”, - наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що до Авдіївки прийшло підкріплення, щоб втримати місто.

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