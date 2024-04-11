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Чи є загроза віялових відключень світла по всій країні: відповідь Міненерго

Чи є загроза віялових відключень світла по всій країні: відповідь Міненерго

Відключення світла в Україні. Колаж / Фото: ТСН.ua

Усе залежатиме від того, чи продовжить ворог атакувати й надалі.

Наразі відключення світла застосовуються в Харкові та Харківській області. Однак ситуація може змінитися.
 
Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
 
"Можливі графіки відключень будуть залежати від того, наскільки ворог продовжить атаки, наскільки у нас буде рости споживання, наскільки швидко ми зможемо відновлювати, ремонтувати хоча б те обладнання, яке не так сильно постраждало, і знову вводити його в роботу", – резюмували у повідомленні.

Раніше у Мінцифри пояснили, як залишатися на зв'язку під час відключення світла.

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