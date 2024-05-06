Чи є загроза з Придністров’я: у ГУР доповіли про ситуацію зараз

Посилення українських кордонів проводиться на всіх напрямках, зокрема й на південному.

За даними ГУР, на сьогодні загрози для України з території невизнаного Придністров’я немає.

Про це представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону 6 травня.

Юсов вказав, що не доводиться говорити про серйозні загрози, якщо подивитись об'єктивно на сили і засоби противника на території невизнаної республіки.

"Більшість з цих провокацій інформаційних, військових та політичних, які ворог планував стосовно "ПМР", не підтримані навіть всередині цього утворення і відповідно не реалізовані", – звернув увагу представник української розвідки.

Він також нагадав, як нещодавно "неслась інформаційна хвиля, що ось-ось "ПМР" має проситись до складу Росії.

"Тоді ГУР і офіційний Кишинів повідомили, що це не відповідає дійсності, що це провокації. Так і сталось", – сказав Юсов.

Водночас він наголосив, що посилення українських кордонів проводиться на всіх напрямках, зокрема й на південному.

Нагадаємо, в кінці лютого невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови. Водночас у "ПМР" не попросили про приєднання до РФ.

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