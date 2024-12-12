Чи є загроза захоплення армією РФ Запоріжжя: військовий експерт дав вичерпну відповідь

Наразі російська армія не має спроможності для того, аби захопити місто Запоріжжя. Втім, окупанти мають амбітні плани і прагнуть взяти під контроль всю територію Запорізької і Херсонської областей.

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

"Для реалізації цього плану ворог задіює свої ресурси. Але ресурсів на цій ділянці фронту бракує. Тому він може навіть і не мріяти про те, що зможе взяти під контроль обласний центр Запоріжжя. Надто багато йому треба там зосередити, щоб реалізувати цей план", - наголосив Селезньов.

Втім, російські військові зараз "спроможні створити певні зручності" для своєї наступальної кампанії навесні і влітку наступного року. Зокрема, і на Оріхівському напрямку.

"Сили оборони провели чимало заходів зі створення фортифікацій на цій ділянці фронту. Тому всі намагання ворога продавити нашу оборону, знайти слабкі місця перетворюються на ніщо. Ворог зазнає втрат, але не спроможний просунутися вперед. Це не значить, що він зупиниться. Ворог буде лізти вперед, але я не впевнений, що він зможе досягти тактичних успіхів на цій ділянці фронту. Точно я можу сказати, що атака на Запоріжжя з метою його окупації ворогу, у принципі, недоступна", - наголосив Селезньов.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що армія РФ активізувалася у Запорізькій області. Загарбники накопичують сили і готуються до штурмових дій.

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