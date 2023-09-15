Чи з'явиться в поїздах обіцяний безкоштовний інтернет: В "Укрзалізниці" відповіли

Спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+".
В "Укрзалізниці" триває етап запровадження інтернету від Starlink в українських потягах.
Про це повідомила пресслужба перевізника в коментарі УНІАН.
Там розповіли, що на сьогодні "Укрзалізниця" уже впритул наблизилася до реалізації обіцяного інтернету у поїздах. Проект реалізовуватиметься в декілька етапів.
"Спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+", потім її буде підключено до інтернету мережі Starlink та LTE", - йдеться у повідомленні.
Тим часом нагадаємо, що "Укрзалізниця" у вересні змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати.
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