Чи з'явиться в поїздах обіцяний безкоштовний інтернет: В "Укрзалізниці" відповіли

Спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+".

В "Укрзалізниці" триває етап запровадження інтернету від Starlink в українських потягах.

Про це повідомила пресслужба перевізника в коментарі УНІАН.

Там розповіли, що на сьогодні "Укрзалізниця" уже впритул наблизилася до реалізації обіцяного інтернету у поїздах. Проект реалізовуватиметься в декілька етапів.

"Спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+", потім її буде підключено до інтернету мережі Starlink та LTE", - йдеться у повідомленні.

Тим часом нагадаємо, що "Укрзалізниця" у вересні змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати.

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