Чи з’являться на вулицях посилені патрулі ТЦК: нардеп здивував заявою

Член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності пояснив, що саме змінюється у роботі представників ТЦК від 16 липня.

Кількість патрулів на вулицях збільшуватися не буде, адже представники ТЦК та СП так само виконуватимуть свої функції, як і до 17 липня.

Про це під час телемарафону 16 липня сказав член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.

"Я не знаю, чому на вулицях має збільшитися кількість патрулів. Мені здається, ті, хто працював... представники ТЦК і нацполу будуть так само виконувати свої функції. Що міняється. Скажімо, тепер представники цих спільних комісій, таких груп, будуть мати право у випадку, якщо у громадян немає з собою військово-облікових документів, точно мають право їх затримати і доставити в найближчий територіальний центр для з’ясування всіх обставин. Раніше цього практично не можна було зробити, тепер це можливо. Тобто документ-посвідчення особи та документ, який є військово-обліковим документом – оці два документи обовязково мають бути наявні у кожного громадянина призивного віку", – розповів Володимир Арешонков.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що буде від 17 липня: штрафи, перевірка документів та як діяти

Додамо, що раніше заступниця очільника Міноборони пояснила, що робити, якщо в реєстрі "Оберіг" немає даних про військовозобов’язаного.

Також Черногоренко пояснила, що у працівників Нацполу, ТЦК та СП та Держприкордонслужби є можливість за даними особи зробити запит до реєстру "Оберіг". Тож у разі критичної ситуації, як-то неможливості завантажити електронний документ та за відсутності при собі паперового, військовозобов'язаний має право вимагати перевірки через "Оберіг".

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