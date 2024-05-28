Чи з’являться в "Резерв+" електронні повістки: в Міноборони зробили чітку заяву

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко для запровадження електронних повісток наразі немає законодавчого рішення.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, чи планують надсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це вона заявила у вівторок, 28 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються", — запевнила посадовиця.

Заступниця міністра додала, що в Міноборони поки що навіть не планують впроваджувати надсилання електронних повісток за допомогою "Резерв+".

Нагадаємо, у Міноборони пояснили недоліки застосунку "Резерв+" і дали відповідь на популярні запитання. Як пояснюють в пресслужбі Міністерства оборони, величезна кількість неточностей і застарілих даних у реєстрі пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян.

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