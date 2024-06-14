Чи з’являться в "Резерв+" повістки на ВЛК: в Міноборони дали пояснення

Наразі у мобільному застосунку "Резерв+" не передбачена технічна можливість надсилання електронних повісток. Але це питання обговорюється.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "1+1".

"Якщо говорити про направлення на ВЛК, то така можливість розглядається, але потрібна нормативно-правова база для цього. Анонсувалося, що повістки в цьому застосунку приходити не будуть і поки що технічна можливість така розглядається", – пояснив речник.

Лазуткін додав, що в найближчий перспективі взагалі не передбачається, що у застосунку будуть приходити направлення на ВЛК або будь-які інші повістки.

Нагадаємо, в Мінцифри відповіли, чи з’являться повістки в "Дії". Наразі такої можливості на порталі не існує.

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