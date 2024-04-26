Чи заберуть в ухилянта водійські права: юрист пояснив усі нюанси

Зокрема, адвокат зазначив, що обмеження на керування авто може накласти тільки суд.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, ухилянтів можуть тимчасово обмежувати у праві керувати транспортом. З відповідним позовом до суду звертатимуться ТЦК та СП.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко пояснив "РБК-Україна", за яких умов можуть обмежити у керуванні авто і чи заберуть посвідчення водія.

Обмеження права керування транспортними засобами – за яких умов це можливо

Як пояснив адвокат, якщо військовозобов’язаний свідомо порушує закон про мобілізацію, правила військового обліку, ігнорує повістки тощо, то начальник ТЦК звертається до Нацполіції для оголошення такого громадянина в розшук, його адміністративного затримання і доставки до центру комплектування.

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Якщо затримання військовозобов’язаного виявляється неможливим, то ТЦК надсилає на його адресу "вимогу" про виконання військово-облікового обов'язку. Це передбачено новим законом про мобілізацію.

"Відмінність повістки та вимоги полягає у тому, що повістка "пропонує" людині з’явитися в ТЦК та СП, а "вимога" – вимагає зробити це", – зазначив Звоненко.

"Її ("вимогу" – ред.) надсилають у разі, якщо військовозобов'язаний громадянин не з'явився до ТЦК та СП за викликом по повістці, або ж не виконав інші свої зобов'язання з військового обліку", – пояснив юрист.

"Вимога" вважається врученою:

після особистого отримання громадянином під розпис;

після 10 днів від моменту відправлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

"Вимога" вважатиметься виконаною, коли військовозобов’язаний повністю виконає військово-облікові обов’язки, викладені у "вимозі". Також "вимога" вважатиметься відкликаною після завершення мобілізації, пояснив адвокат.

Чи можуть забрати водійські права в ухилянтів

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Як пояснив Звоненко, якщо протягом 10 днів "вимога" від ТЦК залишається проігнорованою, військкомат звертається з позовом до суду щодо тимчасового обмеження військовозобов’язаного у праві керування транспортом під час мобілізації.

"Важливо розуміти, що таке обмеження не позбавляє права керування транспортними засобами на якийсь конкретний проміжок часу, не вилучається водійське посвідчення, а унеможливлює таке право до моменту, поки чоловік не виконає вимоги або не завершаться дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації", – звернув увагу юрист.

Однак, як саме це діятиме на практиці, можна буде дізнатися після набуття чинності законом про мобілізацію від 18 травня. Головні засади закону передбачають, що обмеження на керування авто накладає тільки суд. Судові засідання можуть відбуватися в порядку письмового провадження без виклику військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів (після набуття чинності закону про мобілізацію) у ТЦК, ЦНАП або в електронному кабінеті військовозобов'язаного, та тих, хто не перебуває на обліку і також не оновив дані.

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