Чи заберуть житло, якщо не прийти до ТЦК: відповів юрист

Сума штрафу, якщо вчасно не оплатити, у 25 тисяч 500 гривень може перерости у 56 тис. 100 гривень.

Якщо військозобов'язаний не прийшов до ТЦК та отримав за штраф, який вчасно не оплатив, чекає арешт коштів та іншого майна, яке можуть стягнути, зокрема, житло.

Про це розповів юрист компанії "Столична правова група" Андрій Бойко у відео в YouTube-каналі.

Він нагадати, що якщо вже є постанова керівника ТЦК про накладення штрафу, то він має бути сплачений протягом 15 днів від моменту вручення постанови, або в разі оскарження не пізніше 15 днів від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

"Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до примусового виконання - до органів державної виконавчої служби. У такому випадку розмір штрафу подвоюється та додається 10% виконавчого збору. Сума штрафу у 25 тисяч 500 гривень може перерости у 56 тис. 100 гривень. У першу чергу, стягнення штрафу буде здійснюватися за рахунок коштів боржника, зокрема, на рахунках у банку", - підкреслив юрист.

Водночас він зауважив, якщо людина має лише одне житло і сума, що підлягає стягненню за виконавче провадження, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тоді його не заберуть.

"У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавче провадження, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", - пояснив Бойко.

Нагадаємо, у Міноборони України розповіли, чи всі, хто оновили свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня.

Нові Patriot та ППО, безпекові угоди, підтримка відновлення — Зеленський звітував про візит до США

Читайте провідні новини:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.