Чи заборонили остаточно мобілізацію після 50 років: у Верховній Раді пояснили

У Раді запенвняють, що чоловіків від 50 до 60 років лише якщо вони мають дефіцитні спеціальності або на тилові посади. Водночас, раніше у ТЦК запевняли, що заборони на призов людей такого віку досі немає.

Чоловіків від 50 до 60 років мобілізовуватимуть до війська лише в окремих випадках.

Про це заявив член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський, передає 24 канал.

За його словами, чоловіків від 50 до 60 років мобілізуватимуть лише за двох умов:

якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників.

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Нардеп визнав, що підрозділи фактично відмовляються брати військовозобов’язаних віком від 50 років. Адже у віці за 50+ мало хто має достатню фізичну форму для виконання бойових завдань, особливо в піхоті.

"Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає", – каже Веніславський.

Він запевнив на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна". Адже переважна більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років "мало громадян придатні для штурмовиків".

Водночас зауважимо, що на законодавчому рівні не закріплено заборону на призов людей такого віку. Йдеться лише про директиву Сухопутних військ. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Натомість у Волинському ОТЦК підкреслили, що заборони на призов людей такого віку досі немає. Тому громадяни віком понад 50 років, які не мають права на відстрочку, підлягають мобілізації на загальних умовах

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