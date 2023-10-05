Чи заборонять Московський патріархат в Україні: в Раді знову суперечка

Депутати зібрали кілька сотень голосів за внесення до зали на голосування заборони церкви Московського патріархату.

Про це повідомила нардепка Юлія Клименко.

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука (спікер ВР - ред.) щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - написала вона.

Нагадаємо, раніше очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що до Верховної Ради не вносять законопроєкти про заборону діяльності Московського патріархату, адже не вистачає голосів.

За його словами, у День Незалежності у Верховній Раді зібрали лише 125 підписів з вимогою невідкладно внести на розгляд такий законопроєкт, але цього недостатньо. Тоді Стефанчук заявив — щойно зберуть 226 голосів, буде і погоджувальна рада.

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