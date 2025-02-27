Чи заборонять російську музику в Україні: в Мінкультури відповіли

Влада пообіцяла надати роз’яснення щодо цього питання у встановлені законом терміни, проте точних строків вирішення ситуації не назвали.

Мовний активіст Олександр Леоненко 17 лютого зареєстрував петицію щодо заборони російської музики на популярних стримінгових платформах. Ініціатива швидко набрала 28 тисяч підписів – рекордний показник усього за три дні.

Активіст повідомив, що отримав відповідь на свій запит від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

У Мінкульті заявили, що розглянули петицію, яка була направлена до них Кабінетом Міністрів України. Водночас у відомстві зазначили, що питанням блокування російськомовного музичного контенту, у тому числі пісень українських виконавців, займатиметься Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Як пояснили в Міністерстві культури, саме Нацрада має повноваження вести переговори з представниками стримінгових платформ, що не підпадають під українську юрисдикцію. Вона також може укладати відповідні договори або підписувати меморандуми щодо регулювання контенту.

“Тримаємо руку на пульсі, віримо в позитивне вирішення ситуації”, – прокоментував Олександр Леоненко.

Поки що залишається відкритим питання, чи буде прийняте рішення про повне блокування російської музики та як саме це реалізують на практиці.

Відповідь на петицію, щодо заборони російської музики / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві нещодавно в одному з нічних клубів відвідувачі розважалися під російськомовну музику.

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