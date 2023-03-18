Чи заборонять виїзд за кордон юнакам 15-17 років: пояснення Держприкордонслужби

Прикордонники пояснили, чи дійсно юнакам 15-18 років планують обмежити виїзд з України.

У Мережі поширили неправдивий "документ" про начебто заборону перетину кордону юнакам 15-17 років.

Держприкордонслужба попереджає про черговий російський фейк.

"Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк!", – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ зауважили, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема – русизми.

Фото: ДПСУ

Прикордонники нагадали, що обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років. Але і для цієї категорії є перелік винятків.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт подав на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов'язаних артистів після інциденту зі стендапером Андрієм Щегелем.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що підтримує ідею змін до законодавства для посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Нагадаємо, що комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну заявив, що зумів втекти з України до Туреччини, а про захисників сказав, що це "їхній вибір – гинути на війні".

Після хвилі хейту Щегель записав друге відео, в якому назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". Проте згодом попросив вибачення за скандальні заяви.

Комік-втікач: стендапер Андрій Щегель знехтував тимчасовим дозволом на виїзд за кордон